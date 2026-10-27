USA, ordini beni durevoli di settembre accelerano oltre le attese dell'1,8% su mese

(Teleborsa) - Tornano ad accelerare gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di settembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un aumento dell'1,8% su base mensile dopo il +0,1% del mese precedente (rivisto da invariato). Il consensus indicava un +1,5%.



Il dato core, ovvero al netto del settore dei trasporti, i nuovi ordini sono aumentati dello 0,5%, dopo l'incremento dello 0,3% di agosto, mentre, escludendo il settore della difesa, sono cresciuti del 2,2%, rispetto allo 0,3% del mese precedente (rivisto da +0,1%).







(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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