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Ordini industria USA (MoM) in settembre
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03 novembre 2026 - 16.25
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Ordini industria in settembre su base mensile (MoM) +1,8%
, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +1,2%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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