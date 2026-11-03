Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:58
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Dow Jones 18:58
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Ordini industria USA (MoM) in settembre

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Ordini industria USA (MoM) in settembre
USA, Ordini industria in settembre su base mensile (MoM) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +1,2%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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