Milano 15:43
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Nasdaq 15:43
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Londra 15:43
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USA, Prezzi produzione (MoM) in ottobre

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USA, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
USA, Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +0,4%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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