Milano 14:08
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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in settembre
USA, Ordini beni durevoli in settembre su base mensile (MoM) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1,5%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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