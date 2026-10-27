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/ USA, Ordini beni durevoli (MoM) in settembre
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in settembre
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27 ottobre 2026 - 13.35
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Ordini beni durevoli in settembre su base mensile (MoM) +1,8%
, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1,5%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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