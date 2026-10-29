Mastercard batte le attese grazie ai consumi: ricavi a 9,8 miliardi di dollari

Titolo in rally nel Dow30

(Teleborsa) - Mastercard chiude il trimestre sopra le stime degli analisti, sostenuta dalla crescita della spesa dei consumatori statunitensi. L’utile rettificato per azione si è attestato a 5,31 dollari, contro i 5,17 dollari attesi dal mercato, mentre i ricavi netti hanno raggiunto 9,81 miliardi di dollari, superando le previsioni di 9,67 miliardi.



Transazioni in crescita, aumentano i costi operativi

Il volume lordo delle transazioni è salito del 7,2% su base annua, raggiungendo quota 2.950 miliardi di dollari. Le spese operative sono invece aumentate a 3,95 miliardi, rispetto ai 3,54 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.



Mastercard punta sulle stablecoin

Parallelamente al core business dei pagamenti, Mastercard continua a investire nelle stablecoin e nelle infrastrutture per i pagamenti digitali. La società ha sostenuto, insieme a Visa, l’iniziativa Open Standard per una stablecoin ancorata al dollaro statunitense e ha acquisito la società BVNK, specializzata in infrastrutture per stablecoin. Secondo l’amministratore delegato Michael Miebach, i pagamenti transfrontalieri rappresentano uno dei principali ambiti di applicazione di questa tecnologia.



Sulla scia dei risultati il titolo Mastercard si muove in ottimo rialzo a Wall Street e passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.

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