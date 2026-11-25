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USA, Vendita case nuove in ottobre
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25 novembre 2026 - 16.25
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Vendita case nuove in ottobre pari a 701K unità
, in aumento rispetto al precedente 614K unità (la previsione era 650K unità).
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