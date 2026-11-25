USA, richieste sussidi disoccupazione diminuiscono più delle attese

Settimana al 21 novembre

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 21 novembre, i "claims" sono risultati pari a 189 mila unità, in calo di 13.000 unità rispetto alle 202mila della settimana precedente (riviste da 203 mila), contro aspettative degli analisti per 200 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 196.000 unità, in flessione di 1.500 unità rispetto alle 197.500 della settimana precedente (rivisto da 197.750 mila). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 14 novembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.697.000, in diminuzione di 95.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.792.000 da 1.763.000) e toccando il valore più basso dal 2023.



(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

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