(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Seduta debole per il Franco rosso crociato contro USD, con chiusura in calo a 0,831.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8382, con il supporto più immediato individuato in area 0,8274. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8238.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)