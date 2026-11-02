Milano 10:02
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Dow Jones 30-ott
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Londra 10:02
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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido -0,08%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,821 con tetto rappresentato dall'area 0,8266. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8188.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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