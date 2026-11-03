Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Debole la giornata del 2 novembre per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,51%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8169, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8229. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8149.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)