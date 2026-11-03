Milano 12:29
49.802 -0,29%
Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:29
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Francoforte 12:29
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Debole la giornata del 2 novembre per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,51%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8169, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8229. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8149.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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