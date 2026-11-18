(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8419. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8392. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8446.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)