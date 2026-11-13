Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8406. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8248. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8564.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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