(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8412, mentre il primo supporto è stimato a 0,8368. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8456.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)