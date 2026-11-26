(Teleborsa) - Uno studio realizzato da Ipsos Doxa per Visa
sui pagamenti B2B nei settori Food & Beverage e Freight & Logistics mostra che le imprese cercano nella digitalizzazione dei pagamenti più efficienza operativa, processi contabili più semplici e una migliore gestione della liquidità e del capitale circolante
.
"Ci siamo focalizzati su due verticali strategici per il comparto italiano, quelli del Food and Beverage, quindi il settore alimentare, e del Freight and Logistics, quindi logistica e trasporto marittimo. Sono strategici perché, se consideriamo l'indotto diretto e indiretto, quindi anche il contributo della filiera, rappresentano circa il 31% del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese", ha raccontato a Teleborsa Roberto Grassi, Director, Large Corporates & Emerging Verticals Southern Europe di Visa
, in occasione del Salone dei Pagamenti.
Secondo i dati citati nello studio, nel 2025 la filiera del Food & Beverage
ha generato il 12,5% del valore aggiunto e il 13,3% dell'occupazione dell'intero manifatturiero nazionale, con un fatturato stimato attorno ai 204 miliardi di euro. La Logistica e i Trasporti
, considerando gli effetti indiretti e indotti, generano un valore complessivo di 341 miliardi di euro, pari al 19% del PIL, e impiegano quasi un milione di addetti distribuiti su oltre 85mila imprese. La ricerca ha coinvolto 120 imprese italiane di medie e grandi dimensioni dei due settori, con fatturato annuo superiore a 30 milioni di euro e almeno 50 dipendenti, attraverso 6 colloqui in profondità e una fase quantitativa condotta tra il 24 settembre e il 15 ottobre 2026.
"Le evidenze emerse dalle interviste con i player sono in particolare tre. La prima è che i player cercano una migliore efficienza operativa, la seconda una semplificazione dei processi contabili e la terza una migliore liquidità. Su questo terzo punto, l'80% dei player che abbiamo intervistato ci ha prospettato di utilizzare uno o più strumenti legati al working capital. Quindi, per riassumere, possiamo dire che la digitalizzazione dei pagamenti non impatta solo la parte operativa, ma migliora l'efficienza
delle nostre aziende in un contesto dinamico come quello del Food and Beverage e del Freight and Logistics", ha spiegato Grassi.
L'efficienza operativa è un obiettivo per il 73% delle imprese Food & Beverage e per il 64% di quelle Freight & Logistics, mentre la riduzione del lavoro amministrativo manuale è citata rispettivamente dal 45% e dal 37%. Ottimizzare i tempi di pagamento e il capitale circolante è un aspetto chiave
per il 43% delle aziende Food & Beverage e per il 37% di quelle Freight & Logistics. Considerando anche visibilità, reportistica e gestione delle autorizzazioni, l'area della visibilità e della liquidità viene citata rispettivamente dal 55% e dal 47%.
L'83% delle imprese Food & Beverage e l'80% di quelle Freight & Logistics individuano almeno un beneficio potenziale nell'adozione di soluzioni di pagamento a supporto della gestione del capitale circolante. I benefici più citati riguardano la pianificazione finanziaria
, indicata dal 55% delle aziende Food & Beverage e dal 51% di quelle Freight & Logistics. Nel dettaglio, il 35% e il 27% indicano un migliore equilibrio tra tempi di incasso e di pagamento, mentre il 20% e il 25% citano una migliore previsione dei flussi di cassa.
Sul ruolo di Visa, Grassi ha dichiarato: "In questo contesto Visa si pone come un partner strategico
che supporta le aziende nel processo di digitalizzazione dei pagamenti B2B. Il pagamento non è più considerato l'ultimo step di una catena
, ma parte di un processo interconnesso. Negli ultimi anni, come Visa, abbiamo investito molto per integrarci con i gestionali aziendali e gli ERP. I benefici sono sicuramente un minor lavoro manuale per le aziende, un'automatizzazione dei processi, pensiamo ad esempio alla riconciliazione contabile, e una maggiore flessibilità dei flussi finanziari".
"Per mettere a terra questa attività stiamo collaborando con il nostro network di partner, sia a livello nazionale sia internazionale
, per creare un ecosistema unico, unito e integrato che supporti tutti i player della filiera", ha aggiunto Grassi.
Sulle carte virtuali, "uno dei nostri obiettivi è supportare le aziende nel cogliere i benefici dei pagamenti digitali - ha detto il manager - Uno dei punti emersi con forza durante la ricerca è l'utilizzo delle carte virtuali
: il 45% dei player intervistati del settore alimentare e il 60% delle aziende intervistate del settore della logistica ci hanno detto di vedere uno o più casi d'uso collegati alle carte virtuali".
"I casi d'uso dipendono molto dal verticale
. Nel settore alimentare le carte virtuali vengono utilizzate soprattutto per pagare i player della filiera, mentre nel Freight and Logistics si beneficia di un termine di pagamento dilazionato. Il nostro obiettivo come Visa è mettere a disposizione delle aziende soluzioni integrate che possano aiutarle nel processo di digitalizzazione", ha proseguito Grassi.
Il 42% delle imprese del Food & Beverage e il 23% di quelle del Freight & Logistics dichiarano di utilizzare già le carte virtuali in alcuni casi specifici, come i pagamenti alle agenzie di viaggio, le trasferte o le operazioni che richiedono una conferma immediata. Nel Freight & Logistics gli ambiti più citati sono i pagamenti di piccoli importi ma frequenti (22%) e quelli verso fornitori nuovi o occasionali (20%). Nel Food & Beverage emergono soprattutto i pagamenti urgenti o fuori dai processi abituali, che richiedono una conferma rapida (12%), e quelli verso fornitori nuovi o occasionali (12%).
"Le carte virtuali mostrano bene come il pagamento possa diventare uno strumento di gestione per l'impresa
. Sono in grado di offrire velocità quando serve una conferma immediata, maggiore controllo attraverso limiti e parametri definiti e, in alcuni casi, contribuire a una gestione più flessibile del capitale circolante", ha sottolineato Stoppani.
Il bonifico bancario ordinario resta lo strumento più usato, dal 93% delle aziende Food & Beverage e dal 91% di quelle Freight & Logistics. Nel suo utilizzo emergono talvolta criticità legate alla verifica della documentazione, alla correttezza dell'IBAN o alla gestione delle eccezioni. Per questo un'eventuale alternativa viene valutata non solo in base alla velocità del pagamento, ma anche alla sua capacità di mantenere lo stesso livello di controllo e integrazione.(Foto: Giovanni Ricciardi)