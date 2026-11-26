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(Teleborsa) - Uno studio realizzato da Ipsos Doxa persui pagamenti B2B nei settori Food & Beverage e Freight & Logistics mostra che le imprese cercano"Ci siamo focalizzati su due verticali strategici per il comparto italiano, quelli del Food and Beverage, quindi il settore alimentare, e del Freight and Logistics, quindi logistica e trasporto marittimo. Sono strategici perché, se consideriamo l'indotto diretto e indiretto, quindi anche il contributo della filiera, rappresentano circa il 31% del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese", ha raccontato a Teleborsa, in occasione del Salone dei Pagamenti.Secondo i dati citati nello studio, nel 2025 laha generato il 12,5% del valore aggiunto e il 13,3% dell'occupazione dell'intero manifatturiero nazionale, con un fatturato stimato attorno ai 204 miliardi di euro. La, considerando gli effetti indiretti e indotti, generano un valore complessivo di 341 miliardi di euro, pari al 19% del PIL, e impiegano quasi un milione di addetti distribuiti su oltre 85mila imprese. La ricerca ha coinvolto 120 imprese italiane di medie e grandi dimensioni dei due settori, con fatturato annuo superiore a 30 milioni di euro e almeno 50 dipendenti, attraverso 6 colloqui in profondità e una fase quantitativa condotta tra il 24 settembre e il 15 ottobre 2026."Le evidenze emerse dalle interviste con i player sono in particolare tre. La prima è che i player cercano una migliore efficienza operativa, la seconda una semplificazione dei processi contabili e la terza una migliore liquidità. Su questo terzo punto, l'80% dei player che abbiamo intervistato ci ha prospettato di utilizzare uno o più strumenti legati al working capital. Quindi, per riassumere, possiamo dire chedelle nostre aziende in un contesto dinamico come quello del Food and Beverage e del Freight and Logistics", ha spiegato Grassi.L'efficienza operativa è un obiettivo per il 73% delle imprese Food & Beverage e per il 64% di quelle Freight & Logistics, mentre la riduzione del lavoro amministrativo manuale è citata rispettivamente dal 45% e dal 37%.per il 43% delle aziende Food & Beverage e per il 37% di quelle Freight & Logistics. Considerando anche visibilità, reportistica e gestione delle autorizzazioni, l'area della visibilità e della liquidità viene citata rispettivamente dal 55% e dal 47%.L'83% delle imprese Food & Beverage e l'80% di quelle Freight & Logistics individuano almeno un beneficio potenziale nell'adozione di soluzioni di pagamento a supporto della gestione del capitale circolante. I, indicata dal 55% delle aziende Food & Beverage e dal 51% di quelle Freight & Logistics. Nel dettaglio, il 35% e il 27% indicano un migliore equilibrio tra tempi di incasso e di pagamento, mentre il 20% e il 25% citano una migliore previsione dei flussi di cassa.Sul ruolo di Visa, Grassi ha dichiarato: "In questo contestoche supporta le aziende nel processo di digitalizzazione dei pagamenti B2B. Il, ma parte di un processo interconnesso. Negli ultimi anni, come Visa, abbiamo investito molto per integrarci con i gestionali aziendali e gli ERP. I benefici sono sicuramente un minor lavoro manuale per le aziende, un'automatizzazione dei processi, pensiamo ad esempio alla riconciliazione contabile, e una maggiore flessibilità dei flussi finanziari"."Per mettere a terra questa attività stiamo, per creare un ecosistema unico, unito e integrato che supporti tutti i player della filiera", ha aggiunto Grassi.Sulle carte virtuali, "uno dei nostri obiettivi è supportare le aziende nel cogliere i benefici dei pagamenti digitali - ha detto il manager -: il 45% dei player intervistati del settore alimentare e il 60% delle aziende intervistate del settore della logistica ci hanno detto di vedere uno o più casi d'uso collegati alle carte virtuali"."I. Nel settore alimentare le carte virtuali vengono utilizzate soprattutto per pagare i player della filiera, mentre nel Freight and Logistics si beneficia di un termine di pagamento dilazionato. Il nostro obiettivo come Visa è mettere a disposizione delle aziende soluzioni integrate che possano aiutarle nel processo di digitalizzazione", ha proseguito Grassi.Il 42% delle imprese del Food & Beverage e il 23% di quelle del Freight & Logistics dichiarano di utilizzare già le carte virtuali in alcuni casi specifici, come i pagamenti alle agenzie di viaggio, le trasferte o le operazioni che richiedono una conferma immediata. Nel Freight & Logistics gli ambiti più citati sono i pagamenti di piccoli importi ma frequenti (22%) e quelli verso fornitori nuovi o occasionali (20%). Nel Food & Beverage emergono soprattutto i pagamenti urgenti o fuori dai processi abituali, che richiedono una conferma rapida (12%), e quelli verso fornitori nuovi o occasionali (12%)."Le. Sono in grado di offrire velocità quando serve una conferma immediata, maggiore controllo attraverso limiti e parametri definiti e, in alcuni casi, contribuire a una gestione più flessibile del capitale circolante", ha sottolineato Stoppani.Il bonifico bancario ordinario resta lo strumento più usato, dal 93% delle aziende Food & Beverage e dal 91% di quelle Freight & Logistics. Nel suo utilizzo emergono talvolta criticità legate alla verifica della documentazione, alla correttezza dell'IBAN o alla gestione delle eccezioni. Per questo un'eventuale alternativa viene valutata non solo in base alla velocità del pagamento, ma anche alla sua capacità di mantenere lo stesso livello di controllo e integrazione.