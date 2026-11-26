BCE, de Cos verso la presidenza: cede anche l'Olanda

Avviata la procedura scritta tra i 21 Paesi dell'Eurozona: via libera di Polonia e Olanda. La nomina finale attesa al vertice di dicembre.

(Teleborsa) - Si sblocca l'iter per la successione a Christine Lagarde al timone della Banca centrale europea. Durante il Consiglio europeo in corso a Bruxelles il premier olandese Rob Jetten ha comunicato al Presidente Antonio Costa che l'Olanda ritiene fondamentale giungere a una decisione condivisa sulla presidenza dell'Istituto di Francoforte ed ha dunque annunciato ha così rinunciato alla candidatura di Klaas Knot, aprendo la strada all'elezione dello spagnolo Pablo Hernández de Cos.



Il compito principale di de Cos sarà combattere l'inflazione e mantenere la barra dritta sulla crescita, in un contesto non facile a causa delle incertezze geopolitiche, della guerra dei dazi e della volatilità del mercato obbligazionario, a causa dei timori per lo scoppio di una nuova crisi del debito sovrano.



"Siamo convinti che l'esperienza, l'indipendenza e la capacità di dialogo di de Cos saranno una risorsa preziosa per la BCE nell'affrontare un contesto economico complesso, caratterizzato da incertezza e volatilità", ha dichiarato il Ministero dell'Economia spagnolo in un comunicato, aggiungendo che la sua nomina "è un'ottima notizia per la Spagna e, soprattutto, per l'Europa".



Determinante la resa di parigi

L'iter per la nomina era partito il 29 ottobre scorso, quando Lagarde aveva comunicato al presidente del Consiglio europeo le dimissioni entro il 7 febbraio 2027. È stato determinante il cambio di posizione di Parigi, in quanto inizialmente la Francia preferiva Knot in cambio della poltrona di capo economista, ma in seguito Macron si è schierato con de Cos lasciando quella casella alla Germania.



Avviata la procedura formale per l'elezione dei tre membri

Gli ambasciatori hanno dunque avviato la procedura formale per l'indicazione delle tre raccomandazioni del Consiglio UE. Vi partecipano soltanto i 21 Stati dell'area euro: restano esclusi i Paesi, come la Polonia, che non hanno adottato la moneta unica. Per l'elezione occorre una maggioranza qualificata rafforzata di almeno 16 voti su 21, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'area.



Alla scelta del Consiglio UE seguiranno i pareri del Consiglio direttivo della BCE e del Parlamento europeo, dove il 7 dicembre de Cos sosterrà un'audizione. La nomina formale è prevista al Consiglio europeo di dicembre.



De Cos: il più giovane Presidente della BCE

Ex governatore della Banca centrale di Spagna e attualmente alla guida della Banca dei regolamenti internazionali, de Cos sarà il primo spagnolo e il più giovane presidente nella storia della BCE, con un mandato di otto anni non rinnovabile. Da governatore ha fatto parte del Consiglio direttivo della BCE e ha presieduto il Comitato di Basilea dal 2019 al 2024.



Secondo gli esperti la nomina di de Cos, seguace di Mario Draghi, potrebbe offrire un segnale forte ai mercati, nel segno della continuità con l'ex Governatore di Bankitalia, e rappresenterebbe una conferma che l'Eurotower intende usare tutti gli strumenti a disposizione per contenere eventuali nuove crisi del debito sovrano (il famoso whatever it takes di Draghi).



Nel Consiglio anche Boone e Brunnermeier

L'accordo del Consiglio UE include anche altri due ingressi nel Comitato esecutivo. La francese Laurence Boone, ex capo economista dell'Ocse ed ex segretaria di Stato agli Affari europei, guiderà le operazioni di mercato al posto di Isabel Schnabel, che lascerà l'incarico il 3 gennaio 2027 per andare al Fondo monetario internazionale. Il tedesco Markus Brunnermeier, sarà il prossimo capo economista ed entrerà nel board a giugno, per sostituire l'irlandese Philip Lane.

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