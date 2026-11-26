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Borsa: Exploit per Francoforte (+1,83%)
Il DAX prende il via a 25.153,11 punti
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26 novembre 2026 - 09.04
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Mette il turbo l'indice della Borsa di Francoforte, che tratta in rialzo dell'1,83%, a quota 25.153,11 in apertura.
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