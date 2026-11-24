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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)
Il DAX inizia gli scambi a 25.308,31 punti
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24 novembre 2026 - 09.04
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