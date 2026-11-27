Milano
9:48
49.157
+1,64%
Nasdaq
25-nov
26.047
0,00%
Dow Jones
25-nov
50.183
0,00%
Londra
9:48
10.680
+0,67%
Francoforte
9:47
25.448
+0,92%
Venerdì 27 Novembre 2026, ore 10.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,77%)
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,77%)
Il DAX inizia a scambiare a 25.409,54 punti
In breve
,
Finanza
27 novembre 2026 - 09.07
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,77%, dopo aver aperto a 25.409,54.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,06%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,05%)
Titoli e Indici
DAX
+0,92%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,28%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,07%
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,05%)
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,93%
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,73%
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto