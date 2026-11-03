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/ Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)
Il DAX ha iniziato gli scambi a 25.730,06 punti
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03 novembre 2026 - 09.04
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L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,97%, a quota 25.730,06 in apertura.
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