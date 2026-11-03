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Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 25.730,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,97%, a quota 25.730,06 in apertura.
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