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Borsa: Exploit per Milano (+1,77%)
Il FTSE MIB prende il via a 48.086,04 punti
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26 novembre 2026 - 09.02
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Mette il turbo il principale indice della Borsa di Milano, che tratta in rialzo dell'1,77%, a quota 48.086,04 in apertura.
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