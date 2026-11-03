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Borsa: Milano soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)

Il FTSE MIB ha iniziato gli scambi a 49.360,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)
Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dell'1,18%, a quota 49.360,47 in apertura.
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