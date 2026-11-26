Heder Bank debutta a Oslo, 78^ ammissione su Euronext nel 2026

(Teleborsa) - Heder Bank, banca digitale norvegese con sede a Bergen, ha debuttato oggi su Euronext Oslo Bors. Si tratta della 78-esima ammissione su Euronext nel 2026 e della 21^ nuova quotazione a Oslo per quest'anno.



La società - si legge in una nota - offre mutui e prodotti di deposito a privati, vantando una solida capacità di gestione del debito e bassi rapporti prestito/valore (LTV). La banca combina un'offerta di prodotti mirata con prezzi trasparenti e un efficiente processo di erogazione di mutui digitali. Attraverso le sue partnership, essa fornisce anche finanziamenti a basso rischio alle cooperative edilizie.



Heder Bank ha raccolto, tramite l'IPO, 350 milioni di corone norvegesi. Sono state emesse 10.000.000 di nuove azioni a un prezzo unitario di 35 corone. Includendo l'over-allotment di 1.500.000 azioni già esistenti, il valore complessivo dell'operazione ammonta a 402,5 milioni. L'offerta ha attratto oltre 1.000 nuovi investitori con richieste ben superiori all'offerta.



Sono state ammesse alla quotazione 20.608.585 azioni e, all'apertura delle contrattazioni, il prezzo si è attestato a 34,93 corone per una capitalizzazione di circa 719,9 milioni. Al momento, il titolo cede circa il 2% a 34,31 corone.



Anette Willumsen, CEO di Heder Bank, ha dichiarato: "La quotazione di Heder Bank rappresenta un traguardo importante per noi. Rafforza la nostra capacità di perseguire la nostra strategia di crescita, basata su un'idea semplice: i clienti che gestiscono le proprie finanze in modo responsabile e presentano un basso rischio dovrebbero ottenere le condizioni che meritano. Il nostro modello digitale a basso costo ci permette di mantenere questa promessa. Desideriamo ringraziare i nostri azionisti attuali per il loro supporto e dare il benvenuto a tutti i nuovi investitori che hanno scelto di investire in Heder Bank e nella nostra ambizione di trasformare il panorama bancario norvegese".

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