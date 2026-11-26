Ordine dei Commercialisti di Napoli approva Bilancio di Sostenibilità 2025

De Lise: "Trasparenza, responsabilità e attenzione al territorio al centro del percorso di sostenibilità dell’Ordine"

(Teleborsa) - Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025, confermando l’impegno dell’istituzione nella promozione della trasparenza, della responsabilità organizzativa e della cultura della sostenibilità.



Il documento rappresenta le principali attività dell’Ordine attraverso le tre dimensioni ambientale, sociale e di governance (ESG), offrendo una lettura strutturata del valore generato a favore degli iscritti, della comunità professionale e del territorio.



Particolare attenzione è dedicata alla dimensione sociale, che costituisce uno degli ambiti più significativi dell’attività ordinistica. Nel corso del 2025 sono stati organizzati 127 eventi formativi, di cui 120 gratuiti, per un totale di 913 crediti formativi attribuiti agli eventi. Un impegno che testimonia la centralità della formazione continua, dell’aggiornamento delle competenze e dell’accessibilità delle opportunità professionali.



Sul versante della governance, il Bilancio illustra l’organizzazione istituzionale, i presìdi di trasparenza e prevenzione della corruzione e gli strumenti di gestione responsabile. La dimensione ambientale comprende invece la rilevazione dei consumi energetici e idrici, delle emissioni associate all’energia elettrica e degli aspetti relativi all’utilizzo delle risorse.



"Il Bilancio di Sostenibilità - sottolinea De Lise - rappresenta un importante strumento di trasparenza e di dialogo con gli iscritti e con il territorio. Rendere conto delle attività svolte significa valorizzare il ruolo sociale della nostra professione e, allo stesso tempo, disporre di informazioni utili per orientare le scelte future. Vogliamo continuare a promuovere una cultura della sostenibilità fondata sulla responsabilità, sulla qualità delle informazioni e sul miglioramento continuo".



Il Bilancio è stato predisposto su base volontaria, assumendo come riferimento metodologico lo standard europeo VSME, adattato alle caratteristiche e alle finalità istituzionali dell’Ordine. La rendicontazione distingue le informazioni misurate dagli aspetti descritti qualitativamente ed esplicita i limiti informativi, secondo un approccio improntato alla trasparenza e alla correttezza metodologica.



La predisposizione del documento ha visto il raccordo istituzionale dei consiglieri delegati alla Commissione Sostenibilità, Raffaele Ianuario e Antonella La Porta.



Il coordinamento metodologico del processo di rendicontazione, l’analisi e il riscontro di coerenza dei dati ESG, l’individuazione delle principali limitazioni informative e la redazione del Bilancio sono stati curati da Emmanuela Saggese, presidente della Commissione ESG – Area Rendicontazione e Certificazione.



Al lavoro ha contribuito Federica Cordova, presidente della Commissione ESG – Area Formazione e Implementazione, attraverso l’esame tecnico dei contenuti e la revisione della coerenza metodologica. Ettore Guarini ha assicurato il supporto operativo e documentale, favorendo il raccordo con gli uffici dell’Ordine e la raccolta delle informazioni necessarie. Carmine Barbato ha curato l’elaborazione grafica, l’editing e l’impaginazione del documento.



Il Bilancio si inserisce nel percorso di rendicontazione volontaria già avviato dall’Ordine e costituisce una base informativa per consolidare progressivamente il monitoraggio delle attività, sviluppare indicatori sempre più significativi e individuare nuove opportunità di miglioramento.



L’obiettivo è fare della rendicontazione di sostenibilità non soltanto uno strumento di comunicazione istituzionale, ma anche un supporto concreto alla programmazione e alle decisioni dell’Ordine.

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