Zona Euro, massa monetaria M3 di ottobre ancora +3,6% annuo

Leggermente superiore al consensus pari a +3,5%

(Teleborsa) - Resta stabile la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di ottobre 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,6%, invariata rispetto al mese precedente (rivisto da +3,5%), a fronte di un consensus di +3,5%.



La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, è stata ancora, come previsto, del 3,1% (+3,2% la stima), mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie ha accelerato a +4,5% dal 4,3% (rivisto da +4,2%).



La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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