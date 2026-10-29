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UK, massa monetaria M4 settembre +0,1% su mese: sotto le attese

Economia, Macroeconomia
UK, massa monetaria M4 settembre +0,1% su mese: sotto le attese
(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna ha riportato un incremento dello 0,1% nel mese di settembre 2026, dopo il +0,4% registrato il mese precedente e rispetto al +0,3% del consensus. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,91 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 2,68 miliardi rivisti del mese precedente e contro i 2,2 miliardi attesi dagli analisti. L'indebitamento netto dei privati ??tramite mutui è sceso a 3,9 miliardi di sterline a settembre, rispetto ai 4,2 miliardi di agosto, attestandosi al di sotto della media dei sei mesi precedenti.

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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