Zona Euro, PIL 3° trimestre conferma +0,4% t/t e +1,3% annuo

La seconda stima preliminare di Eurostat

(Teleborsa) - A due velocità il PIL di Eurolandia nel 3° trimestre 2026, confermando la stima preliminare flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



Il PIL dell'Eurozona è visto in salita dello 0,4% su base trimestrale, seppur in rallentamento dal +0,6% del secondo trimestre. Su base annuale è stata confermata la stima per una variazione positiva dell'1,3%, sopra il +1,2% riportato nel trimestre precedente.



Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,5% del PIL su trimestre (+0,7% il precedente) e del +1,5% su anno, rispetto al +1,4% precedente.



Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche una stima preliminare sull'occupazione nel 3° trimestre, risultata stabile su trimestre (+0,2% la stima) e aumentata dello 0,4% su anno (in linea al consensus).



(Foto: © iloveotto/123RF)

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