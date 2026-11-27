(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8403. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8295. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8248.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)