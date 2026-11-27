(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Effervescente il derivato italiano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,87%.
La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 49.170. Supporto visto a quota 47.675. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50.665.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)