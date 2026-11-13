Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Lieve ribasso per il derivato italiano, che chiude in flessione dello 0,22%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52.075, mentre il primo supporto è stimato a 50.150. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.000.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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