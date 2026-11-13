Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Lieve ribasso per il derivato italiano, che chiude in flessione dello 0,22%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52.075, mentre il primo supporto è stimato a 50.150. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.000.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)