(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
In ribasso il derivato italiano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,72% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario del Future sul FTSE MIB si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47.080. Prima resistenza a 50.045. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46.095.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)