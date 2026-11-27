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/ Borsa: Avvio positivo per Madrid, in crescita (dello 0,76%)
Borsa: Avvio positivo per Madrid, in crescita (dello 0,76%)
L'Ibex 35 inizia gli scambi a 19.202,2 punti
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Finanza
27 novembre 2026 - 09.24
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Spunto rialzista per l'indice azionario della Borsa di Madrid, in allungo dello 0,76%, dopo aver esordito a 19.202,2.
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