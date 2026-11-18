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/ Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,10%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,10%
L'Ibex 35 apre appena sotto la parità a 19.605,7 punti
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Finanza
18 novembre 2026 - 09.18
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Lieve ribasso per l'indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,10%, a quota 19.605,7 in apertura.
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