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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,63%
L'Ibex 35 inizia le contrattazioni a 19.495 punti
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Finanza
19 novembre 2026 - 09.18
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Modesto guadagno per l'indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,63%, che esordisce a 19.495 punti.
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