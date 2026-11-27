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Fiducia consumatori Unione Europea in novembre
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27 novembre 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Fiducia consumatori in novembre pari a -16,9 punti
, in aumento rispetto al precedente -17,9 punti (in linea con le stime degli analisti).
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