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Unione Europea, Fiducia consumatori in novembre
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20 novembre 2026 - 16.10
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Unione Europea,
Fiducia consumatori in novembre pari a -16,9 punti
, in aumento rispetto al precedente -17,9 punti (la previsione era -17,9 punti).
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