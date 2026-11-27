Francia, frena il PIL nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Frena la crescita dell'economia francese nel 3° trimestre del 2026. Il dato definitivo del PIL mostra infatti un decremento dello 0,2% su base annuale, rispetto alla stima preliminare (-0,1%) e al trimestre precedente (+0,5%).
Su base trimestrale, il PIL francese mostra una variazione negativa dello 0,2% contro il -0,1% indicato nella prima lettura e rispetto alla variazione nulla del trimestre precedente.
(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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