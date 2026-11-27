Francia, l'inflazione attesa in calo a novembre

(Teleborsa) - Attesa in frenata l'inflazione in Francia a novembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,7%, rispetto al +0,4% del mese precedente e contro il -0,2% delle attese degli analisti.



Su base annua si stima un aumento del 2,9%, dal +3,4% di ottobre e contro il +3,2% stimato dal consensus.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una flessione mensile dello 0,7%, rispetto al +0,4% del mese precedente. Su base annuale si stima un +3,2% contro il +3,7% precedente.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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