Milano 9:20
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Dow Jones 5-nov
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Partite correnti Francia in settembre

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Partite correnti Francia in settembre
Francia, Partite correnti in settembre pari a -2,7 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -1,4 Mld Euro.

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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