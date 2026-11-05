Milano 10:54
51.133 +0,20%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 10:54
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Francoforte 10:54
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Francia, Produzione industriale (MoM) in settembre

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Francia, Produzione industriale (MoM) in settembre
Francia, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,4% (la previsione era +0,3%).
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