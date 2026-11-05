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Francia, Produzione industriale (MoM) in settembre
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05 novembre 2026 - 09.40
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Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) -0,5%
, in calo rispetto al precedente -0,4% (la previsione era +0,3%).
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