Terziario: a Brescia clima fiducia imprese in calo

(Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2026, il clima di fiducia delle imprese bresciane attive nel settore terziario si è attestato a 105 punti, proseguendo il movimento di moderata discesa che sta caratterizzando questo periodo.A evidenziarlo sono i risultati dell’Indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia riferita al periodo luglio-settembre 2026.L’indice risulta in flessione rispetto ai valori rilevati nel primo (112) e secondo quarto (111) del 2026 e raggiunge il minimo negli ultimi due anni. In particolare, le imprese del settore scontano quindi la frenata che sta caratterizzando la manifattura nazionale e locale, che rappresenta il loro principale cliente. La dinamica della fiducia espressa dalle aziende bresciane risulta tuttavia penalizzata non tanto dalle dinamiche interne, che continuano ad avere un andamento nel complesso positivo, quanto dalle prospettive per l’economia nazionale, su cui prevale un orientamento moderatamente pessimistico.



“Relativamente al comparto Digitale si nota una ripresa in questa seconda parte dell’anno, frutto delle capacità di adattamento e dell’agilità delle imprese digitali del territorio – commenta Sergio Venturetti, presidente del settore Digitale di Confindustria Brescia –. Difficilmente le pressioni inflazionistiche consentiranno la contrazione dei costi di prodotti e dei servizi erogati, tuttavia riteniamo di riuscire a mantenere una proiezione positiva sull’andamento dei fatturati per la fine dell'anno. Sul fronte occupazionale, le aziende del Digitale stanno attendendo chiare politiche di sostegno alle nuove assunzioni e al re-skilling necessario all’avvento dell’intelligenza artificiale."



“Sul fronte del mercato del lavoro, il comparto dei servizi continua a mostrare segnali positivi nonostante un quadro generale in leggera flessione rispetto ai mesi precedenti – aggiunge Ivano Tognassi, presidente del Settore Servizi alle Imprese e alle Persone di Confindustria Brescia –. Il terziario rappresenta oggi il 29% delle posizioni aperte che stiamo seguendo. A trainare maggiormente la domanda sono Vendite, Sales e GDO, che raggiungono il 16% del totale, anche per effetto della normale stagionalità del periodo. Seguono l’ICT con il 7%, i Servizi alle imprese e la logistica con il 4% e le Telecomunicazioni con il 3%. Sono numeri che, senza evidenziare particolari discontinuità, confermano un mercato ancora dinamico e una domanda di competenze che rimane diffusa nei diversi segmenti del terziario.”



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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