Germania, indice GFK: recupera meno delle attese la fiducia dei consumatori per dicembre

Dopo sei aumenti consecutivi, frenano le aspettative economiche

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento, seppur meno delle attese, la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di dicembre.



L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -30,2 punti, rispetto al -30,9 rivisto del mese precedente.



Gli analisti stimavano un recupero fino a -29,9 punti.



Tuttavia, dopo sei aumenti consecutivi dei mesi precedenti, le aspettative economiche hanno subito una battuta d'arresto a novembre: con un calo di 3,7 punti, sono scese a -1,6 punti. Questo porta l'indicatore pressoché allo stesso livello di un anno fa.



Riguardo la propensione all'acquisto, essa è rimasta pressoché invariata a novembre rispetto al mese precedente. L'indicatore è aumentato di 0,4 punti, attestandosi a -11,5 punti. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si registra un calo di 5,5 punti. La fiducia dei consumatori rimane quindi stagnante a livelli persistentemente bassi. Anche questo indicatore continua a risentire pesantemente dell'inflazione.



"Nel complesso, il sentiment dei consumatori a novembre non mostra cambiamenti significativi rispetto al mese precedente. Il clima di fiducia dei consumatori si mantiene più o meno stabile su livelli bassi", spiega Rolf Bürkl, responsabile del clima di fiducia dei consumatori presso NIM. "Questo non è di buon auspicio per la prossima stagione dello shopping natalizio. Il sentiment dei consumatori è attualmente addirittura leggermente inferiore rispetto a un anno fa. Un recente studio di NIM sulla spesa prevista dai consumatori per i regali di Natale conferma questo atteggiamento prudente negli acquisti".

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