Zona Euro, la fiducia dell'economia peggiora a ottobre

(Teleborsa) - Peggiora più delle attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di ottobre 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 96,9 punti, rispetto ai 97,5 punti del mese precedente e risulta anche al di sotto dei 97,5 attesi dal mercato. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 96,9 punti (-0,6 punti).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è peggiorata a -17,9 da -16,8, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -3,4 da -3,9 (consensus -3,8), quello dei servizi a +5,3 da +5,8 punti (consensus +5,9) e quello del commercio a -8 da -6,5. Si attesta a -5,9 punti il clima delle costruzioni da -5,3.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è salito nell'Eurozona, a 98,2 punti da 97,5.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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