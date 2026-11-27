Zona Euro, fiducia economia peggiora a novembre

(Teleborsa) - Peggiora più delle attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di novembre 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 95,8 punti, rispetto ai 96,5 punti del mese precedente e risulta anche al di sotto dei 97,2 attesi dal mercato. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 96,9 punti (-0,6 punti).



Componenti dell'indice

Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è, invece, migliorata a -16,9 da -17,9, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -5,1 da -3,6 (consensus -3,3), quello dei servizi è stabile a +4,8 punti (consensus +5) e quello del commercio a -8 da -8,6. Si attesta a -7 punti il clima delle costruzioni da -6,1.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è salito nell'Eurozona, a 97,9 punti da 96,8.

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