Francia, fiducia consumatori sale a novembre a 82 punti

(Teleborsa) - Migliora leggermente la fiducia dei consumatori francesi nel mese di novembre 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 82 punti, in linea con le attese degli analisti. Il dato è superiore a quello del mese precedente che indicava un livello di 81 punti.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi peggiora a -33 punti (era -32 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi migliora a -19 punti da -24.



(Foto: di Pexels da Pixabay)

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