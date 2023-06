La Rivoluzione è come Saturno. Essa divora i suoi figli. Pierre Victurnien Vergniaud, brillante avvocato rivoluzionario e deputato girondino alla Convenzione, pronunciò questa celebre frase durante il processo per tradimento che gli fu intentato nel 1793 e che lo portò, quarantenne, alla ghigliottina.Anche la tecnologia è come Saturno. Anche la tecnologia divora i suoi figli. Circolano da qualche settimana inle prime. Sonoe permettono un'autonomia limitata a 250-300 chilometri, ma funzionano meglio del litio nei climi freddi. Il punto decisivo, in ogni caso, è cheIl litio non uscirà subito di scena e la transizione sarà graduale. Le attese createsi negli anni scorsi, tuttavia, andranno ridimensionate. Sul litio ci sono state due ondate rialziste, alimentate dalla domanda industriale e da quella speculativa. La prima, nel 2016-17, ha portato al raddoppio del prezzo ed è poi rientrata completamente. La seconda, nel 2020-21, ha decuplicato il prezzo, portandolo a 1200 dollari alla tonnellata. Oggi la quotazione è di 736 dollari.Non è infrequente che le. Queste fasi sono a volte intervallate da pochi anni (litio, Internet) ma in altri casi le ondate rialziste sono molto più distanziate tra loro, come è stato il caso per le energie rinnovabili.Nel caso dell'intelligenza artificiale, tutto fa pensare alla possibilità di un processo ancora più lungo e ampio, ma, di nuovo, non lineare. Non lineare, del resto, è stata la stessa storia dell'intelligenza artificiale, che da settant'anni procede per strappi entusiasmanti seguiti, finora, da lunghi inverni di stagnazione.