Il debito pubblico italiano: la storia, la genesi, le cause, i problemi. Una via di soluzione?

Per analizzare lae capire meglio i suoi andamenti ed in quale misura siano dipesi da fattori esterni non controllabili e da quali fattori interni, come le politiche fatte per raccolta di consenso politico che ha fatto esplodere la spesa corrente, è necessario vedere la storia nel grafico sotto allegato.In particolare il grafico allegato copre il, come si può vedere gli andamenti sono legati fino alla fine della seconda guerra mondiale all'effetto di un lungo periodo bellico, ma andiamo per ordine storico. Il paese durante il percorso dell'unità d'Italia affronta le spese di compensazione tra nord e sud e tra il 1861 al 1870 il debito sul PIL passò dal 45% al 96% per poi stabilizzarsi al 70%, ma negli anni successivi salì al 95%; erano idell'unità di un paese con due storie profondamente diverse, il sud per certi aspetti perse risorse a favore del nord. Come si vede nel grafico la posizione delprima della guerra mondiale del 1917. La partecipazione alla guerra fu devastante per le finanze del regno portando il debito al 160% alla fine della guerra ed all'avvio nei primi anni venti del periodo fascista che fece una politica monetaria di difesa della lira.cioè una sterlina era l'equivalente di 90 lire. Le scelte monetarie furono di favorire le importazioni, fu avviato in quel periodo un ampio ricorso alla produzione interna ed alla raccolta di risparmi per difendere la lira che veniva attaccata sui mercati finanziari internazionali scontrandosi per la prima volta con le dinamiche manipolatorie dei mercati finanziari.