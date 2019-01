Sovranismo, in Occidente, una rivoluzione Maoista

Di vero c'è che l'Occidente è colpito da una serie ininterrotta di shock: sul piano politico e sociale, le strutture dell'ultimo Novecento sono in seria crisi: dai partiti tradizionali, negli Usa come in Europa, alle cosiddette istituzioni sovranazionali e multilaterali.

La Brexit , la elezione di Donald Trump , l'alleanza di governo giallo-verde in Italia, il fiorire di partiti anti sistema un po' dovunque in Europa, la protesta popolare dei Gilets Jaunes in Francia, che non è riconducibile ad una unica matrice, perfino le proteste di piazza in Ungheria contro la recente normativa che consente di aumentare il numero di ore di lavoro straordinario.E, fate bene attenzione, un senso disi manifesta anche nella potenteL'Occidente è in fermento, contro il, contro ilche sfrutta ed alimenta gli squilibri, che crea crediti immensi e di converso debiti insostenibili., dunque quella che si muove in Occidente al di fuori degli schemi della rappresentanza tradizionale, che sta mettendo a dura prova l'establishment.Che cosa fu, in Cina, infatti, la Lunga marcia?Se non una, contro i Signori della Guerra, contro un sistema di potere che aveva asservito tutto e tutti al colonialismo straniero, che sfruttava il lavoro in modo schiavistico?. A contrario, la riappropriazione della proprietà a fronte della spoliazione sistematica operata dagli Imperi sovranazionali, dalle Multinazionali, dal Colonialismo industriale.Sovranismo, una rivoluzione Maoista.