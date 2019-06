Sovrani, solo se padroni del Debito

Cittadini, non sudditi.

Non solo contribuenti onesti, ma creditori inflessibili: che pretendono onestà, rigore, efficienza.Non è per patriottismo, ma a. Non basta la democrazia politica, quando vige la schiavitù economica.: dalle Agenzie di rating alle banche centrali, dagli speculatori agli investitori.Ed il, quale che sia, pubblico o privato, è il grimaldello attraverso cui si forzano le decisioni di chi lo ha contratto: chi lo ha in mano detiene un potere immenso di condizionamento.Vale per le banche nei confronti delle imprese indebitate, che impongono covenant durissimi pena il ritiro del credito, vale per i mercati e gli speculatori nei confronti degli Stati.: prima si speculava sulla lira, ora sul debito pubblico. E' cambiata solo la forma del ricatto, solo il mezzo attraverso cui si impongono decisioni funeste per uno Stato: le privatizzazioni furono imposte per sistemare i conti pubblici, che negli anni Novanta erano in difficoltà come oggi.I sacrifici non servono a risanare le finanze pubbliche, perché bloccano la crescita. Sono trentasette anni che siamo in avanzo primario di bilancio, con l'eccezione del 2010 e del 2011, ma è servito a poco. Anzi,: ci guadagnano solo le imprese che cercano di vendere all'estero, che approfittano dei bassi salari.