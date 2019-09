Resistere, ad ogni costo!

Non guardate solo all'Italia. Dappertutto ci sono ribaltoni, tradimenti e silenzi orribili.In Gran Bretagna, in Spagna e nella stessa Germania, che hanno lanciato un contrattacco furibondo.Il grande processo di sostituzione delle ideologie politiche è inarrestabile:, che hanno mascherato con il progressismo bonario l'avvento feroce del neo-liberismo e della globalizzazione sfrenata, sono al lavoro dappertutto: sono loro laAi movimenti identitari, nazionali, che contestano il, non riesce ancora a contrapporsi in modo decisivo il movimento ambientalista che cerca di conquistare la eredità dei valori comuni indivisibili e dell'internazionalismo socialista.Le forze politiche tradizionali sono assediate, e brandiscono l'unica bandiera di cui dispongono: l'. Contrattaccano furiosamente, cercando di sopravvivere.Fateci caso:che è stata riportata la scorsa settimana in. "Tracollo, ma senza sorpasso": questo è il commento. Ma la strada è segnata.Una volta, la Cdu-Csu da una parte e l'Spd dall'altra erano alternativi: ognuno competeva per ottenere la maggioranza. L'uno governava mentre l'altro stava all'opposizione aspettando il suo turno.