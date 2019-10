Eccola, la Tonnara fiscale.

E vai con l'odio sociale!

Bisogna fomentarlo, in ogni modo.Altro che, assicurazioni costosissime e multinazionali che non pagano le imposte!Altro cheinusitate, commissioni da un euro e mezzo su ogni bonifico e su ogni prelievo al bancomat!Altro cheche lievitano in continuazione per gli oneri di sistema!E no! Il nemico è un altro, e ce lo hai davanti ad ogni istante: è il tuo negoziante di fiducia, il parrucchiere di tua moglie, l'amico di sempre che fa l'avvocato, il commercialista al quale sei costretto a rivolgerti per ogni grana.E poi, chi più ne ha più ne aggiunge: il gommista, il dentista, l'artigiano che ti sistema la serranda e l'elettricista.E non parliamo dei poveri edicolanti, che stanno dalla mattina alla sera chiusi in pochi metri quadri, a contare copie e resi, a vendere bustine di figurine per tirare a campare.Vanno messi tutti sotto controllo, questi pericolosiQuesti sono i nostri nemici!Ed ora bisogna metterli in una tonnara fiscale, per fiocinarli ad uno ad uno.Laè partita, per dividere il popolo: le famiglie sono senza soldi ma la colpa è dei commercianti, il solito gioco al massacro che mette tutti contro tutti.E' una manovra perfida, studiata nei minimi dettagli, ideata per punire la base di riferimento della Lega, smontando le normative fiscali che per un anno avevano dato finalmente respiro al Popolo delle partite Iva.Va dissanguato in ogni modo, questo popolo che lavora: una lezione per coloro hanno avuto l'impudenza di credere che ci si potesse liberare dalla vessazione tributaria.Tutto è congegnato per rendere l'attività professionale un inferno: un labirinto in cui ad ogni angolo c'è una incombenza, un obbligo, un controllo.Tutto deve essere ossessivo, micidiale: nessuno si può salvare.Bisogna educarla, questa Italia di rimbambiti!Bisogna tutelare l'ambiente? Ci pensiamo noi, con laBisogna evitare l'obesità infantile? Eccoci pronti, con lasulle bevande addizionate di zucchero.Nessuno è così ingenuo da non capire che è stato fatto tutto per scaricare un bel po' di aumenti fiscali sulle famiglie: si riducono le detrazioni, si aumenta l'imposta di bollo sulle compravendite delle case, si introducono la Plastic Tax e la Sugar Tax: chi volete che le paghi, se non il consumatore?